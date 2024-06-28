Фоден вернулся в расположение сборной Англии после рождения сына

Полузащитник сборной Англии Фил Фоден вернулся в тренировочный лагерь национальной команды, сообщает пресс-служба «трех львов».

В среду, 26 июня, стало известно, что футболист отправился в Великобританию в связи с рождением третьего ребенка. У 24-летнего нападающего и его подруги Ребекки Кук родился мальчик. Пара также воспитывает сына и дочь.

Сборная Англии набрала 5 очков и с первого места в группе С вышла в плей-офф Евро-2024. В 1/8 финала англичане сыграют против Словакии. Встреча пройдет 30 июня и начнется в 19.00 по московскому времени.

На чемпионате Европы в Германии Фоден выходил в стартовом составе во всех трех матчах группового турнира — против Сербии (1:0), Дании (1:1) и Словении (0:0).