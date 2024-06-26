Фоден покинул расположение сборной Англии по семейным обстоятельствам

Форвард сборной Англии Филип Фоден временно покинул расположение национальной команды, сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

По информации источника, 24-летний игрок вернулся в Великобританию по неотложными семейным делам. Отмечается, что это подтверждено Футбольной ассоциацией Англии.

25 июня сборная Англии сыграла вничью со Словенией в матче третьего тура Евро-2024 (0:0). Англичане набрали 5 очков и с первого места в группе C вышли в плей-офф турнира. Матч в рамках 1/8 финала команда Гарета Саутгейта проведет 30 июня, соперник определится позднее.

Евро-2024 завершится 14 июля. Матчи 17-го в истории чемпионата Европы по футболу проходят в десяти немецких городах на полях десяти стадионов.