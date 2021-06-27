Фоден: «Чувствую, что могу гораздо больше показать на Евро»

Полузащитник сборной Англии Фил Фоден поделился ожиданиями от матча чемпионата Европы против Германии.

«Если честно, ждал от себя гораздо больше, но я не буду слишком строг. Не получилось влиться в игру так, как мне хотелось бы. Надеюсь, я получу еще возможность выйти на поле и показать, чего я стою.

Чувствую, что могу гораздо больше показать на этом турнире. Как в клубе, где я много забивал. Хочу так же эффективно играть и в сборной. Надеюсь, в следующем матче я смогу помочь команде голами.

Надеюсь, в матче с Германией мы сможем выразить себя. С такими игроками атаки, как у нас, мы можем доставить им проблем. Надеюсь, не подкачаем. В наш день мы не хуже любой команды в мире", — цитирует Фодена официальный сайт УЕФА.

Матч Англия — Германия состоится 29 июня в Лондоне. Начало — в 19:00 по московскому времени.