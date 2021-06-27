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Фоден: «Чувствую, что могу гораздо больше показать на Евро»

08:40
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Полузащитник сборной Англии Фил Фоден поделился ожиданиями от матча чемпионата Европы против Германии.

«Если честно, ждал от себя гораздо больше, но я не буду слишком строг. Не получилось влиться в игру так, как мне хотелось бы. Надеюсь, я получу еще возможность выйти на поле и показать, чего я стою.

Чувствую, что могу гораздо больше показать на этом турнире. Как в клубе, где я много забивал. Хочу так же эффективно играть и в сборной. Надеюсь, в следующем матче я смогу помочь команде голами.

Надеюсь, в матче с Германией мы сможем выразить себя. С такими игроками атаки, как у нас, мы можем доставить им проблем. Надеюсь, не подкачаем. В наш день мы не хуже любой команды в мире", — цитирует Фодена официальный сайт УЕФА.

Матч Англия — Германия состоится 29 июня в Лондоне. Начало — в 19:00 по московскому времени.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. 1/8 финала
Нидерланды
Чехия

П1

35%

1.70

Обе забьют - да

26%

1.85

Ф2 (+1)

16%

1.68
⚽ Футбол. Евро-2020. 1/8 финала
Бельгия
Португалия

П1

34%

2.50

Обе забьют - да

22%

1.94

X2

15%

1.60
⚽ Футбол. Евро-2020. 1/8 финала
Италия 2
Австрия 1
Матч завершен (ДВ)

П1

40%

1.53

ИТБ1 (1,5)

24%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.63

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024484--england-vs-germany/

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