Фоден: «Чувствую, что могу гораздо больше показать на Евро»
Полузащитник сборной Англии Фил Фоден поделился ожиданиями от матча чемпионата Европы против Германии.
«Если честно, ждал от себя гораздо больше, но я не буду слишком строг. Не получилось влиться в игру так, как мне хотелось бы. Надеюсь, я получу еще возможность выйти на поле и показать, чего я стою.
Чувствую, что могу гораздо больше показать на этом турнире. Как в клубе, где я много забивал. Хочу так же эффективно играть и в сборной. Надеюсь, в следующем матче я смогу помочь команде голами.
Надеюсь, в матче с Германией мы сможем выразить себя. С такими игроками атаки, как у нас, мы можем доставить им проблем. Надеюсь, не подкачаем. В наш день мы не хуже любой команды в мире", — цитирует Фодена официальный сайт УЕФА.
Матч Англия — Германия состоится 29 июня в Лондоне. Начало — в 19:00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024484--england-vs-germany/
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