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Флоренци вернулся в общую группу сборной Италии впервые после травмы, полученной в матче с Турцией

10:24

Защитник сборной Италии Алессандро Флоренци возобновил тренировки в общей группе, сообщает официальный сайт УЕФА.

30-летний игрок получил травму голени в первом туре группового турнира против Турции (3:0) и пропустил оставшиеся встречи.

Матч 1/4 финала Евро-2020 Бельгия — Италия пройдет 2 июля в Мюнхене и начнется в 22:00 мск.

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Сергей Разин все материалы автора

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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля