Флоренци вернулся в общую группу сборной Италии впервые после травмы, полученной в матче с Турцией
10:24
Защитник сборной Италии Алессандро Флоренци возобновил тренировки в общей группе, сообщает официальный сайт УЕФА.
30-летний игрок получил травму голени в первом туре группового турнира против Турции (3:0) и пропустил оставшиеся встречи.
Матч 1/4 финала Евро-2020 Бельгия — Италия пройдет 2 июля в Мюнхене и начнется в 22:00 мск.
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