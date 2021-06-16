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Финское издание Iltalehti: «Проблемы сборной России никуда не ушли»

19:45
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Финское издание Iltalehti после поражение сборной Финляндии от России (0:1) отметило слабую игру российской команды в обороне.

«Нельзя побеждать, плохо играя в обороне. Но сборная России доказала обратное.

Финляндия оказывала постоянное давление на российскую оборону. И защитники соперника регулярно допускали оплошности.

В первом матче против сборной Бельгии беды сборной России были видны еще отчетливее. Да, у Финляндии не такая яркая атака, но проблемы россиян никуда не ушли», — пишет издание.

Сборная России набрала три очка и поднялась на второе место в группе В. Лидируют бельгийцы (3 очка, 1 матч), третье место занимают финны (3 очка, 2 матча), сборная Дании замыкает таблицу (0 очков, 1 матч). Встреча между сборными Дании и Бельгии состоится в четверг в Копенгагене.

 

Финляндия — Россия

 

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи