Финский защитник заявил, что команда намерена победить Россию

Защитник сборной Финляндии Йоона Тойвио на пресс-конференции рассказал о подготовке команды к матчу группы B на Евро-2020 против России.

— Для нас это большая игра, как и для сборной России, учитывая ее результат в первой встрече с Бельгией. Но мы будем бороться так же, как в игре против Дании. Постараемся сделать все, чтобы выиграть.

— Вас устроит ничья?

— Наша цель — всегда побеждать. Надеяться на ничью неправильно, в таком случае мы начнем думать о другом. Постараемся победить.

Встреча Финляндия — Россия пройдет 16 июня в Санкт-Петербурге, начало — в 16.00 (мск).