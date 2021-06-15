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Финский защитник заявил, что команда намерена победить Россию

13:04
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Защитник сборной Финляндии Йоона Тойвио на пресс-конференции рассказал о подготовке команды к матчу группы B на Евро-2020 против России.

— Для нас это большая игра, как и для сборной России, учитывая ее результат в первой встрече с Бельгией. Но мы будем бороться так же, как в игре против Дании. Постараемся сделать все, чтобы выиграть.

— Вас устроит ничья?

— Наша цель — всегда побеждать. Надеяться на ничью неправильно, в таком случае мы начнем думать о другом. Постараемся победить.

Встреча Финляндия — Россия пройдет 16 июня в Санкт-Петербурге, начало — в 16.00 (мск).

Финляндия — Россия

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Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи