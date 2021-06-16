Финляндия — Россия: Соболеву разбили нос в концовке второго тайма
17:55
Нападающий сборной России Александр Соболев получил небольшое повреждение в матче чемпионата Европы против Финляндии.
В борьбе с соперником он получил удар, в результате чего у него оказался разбит нос. Врачи быстро оказали Соболеву помощь, и футболист вернулся в игру.
Нападающий вышел на замену в концовке второго тайма. Для него этот матч стал дебютным на чемпионате Европы.
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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи
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