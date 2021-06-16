Нападающий сборной России Александр Соболев получил небольшое повреждение в матче чемпионата Европы против Финляндии.

В борьбе с соперником он получил удар, в результате чего у него оказался разбит нос. Врачи быстро оказали Соболеву помощь, и футболист вернулся в игру.

Нападающий вышел на замену в концовке второго тайма. Для него этот матч стал дебютным на чемпионате Европы.