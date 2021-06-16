Финляндия — Россия: время начала трансляции и где смотреть
10:15
16 июня, в среду, сборная России сыграет против Финляндии в матче группы B в рамках Евро-2020. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 16.00 (мск).
Матч в прямом эфире на российском телевидении покажет Первый канал. Начало трансляции на сайте и ТВ — в 15.45 (мск). «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Евро-2020 Финляндия — Россия.
12 июня сборная России разгромно проиграла Бельгии (0:3), а Финляндия выиграла у Дании (1:0). Команда Станислава Черчесова занимает последнее (4-е) место в своей группе с 0 очков. Финляндия — на второй строчке с тремя баллами.
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Как закончится матч Евро-2020 Финляндия — Россия?
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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи
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