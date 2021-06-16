Бывший полузащитник сборной Финляндии Алексей Еременко выразил надежду, что матч с Россией закончится вничью.

— Какой игры ожидаете сегодня?

-Ох, даже страшно себе представить...

— Почему?

— Матч получится очень тяжелым. Россиянам придется взламывать финскую стену. Готова ли команда Черчесова к позиционным атакам? Мне кажется, ей лучше удаются контрвыпады. А финны, уверен, большими силами отойдут назад.

Россиянам надо набраться терпения, выжидать своего шанса. При этом финны сами могут поймать соперника на контратаке. Здесь не мальчишки собраны, а ребята из чемпионатов Германии, Бельгии, Англии, вообще-то.

— Финны будут довольны и ничьей?

— Да, такой результат наших устроит. Хотя для меня в данном случае «наши» — и те и т. е.

— Вот как? Так за кого же вы будете болеть?

— Я провел 60 матчей за Финляндию и, безусловно, переживаю за эту сборную. Вместе с тем хочу, чтобы и финны, и россияне вышли из группы. Хотя это, наверное, невозможно на 97 процентов.

— Почему?

— Есть Бельгия и Дания. В принципе, завтрашняя ничья все-таки оставит шансы россиянам. А дальше уже все решится в последнем туре.

— Лично вас ничья устроит?

— Да, конечно. Для финнов набрать четыре очка в двух играх — это просто шедевр!

Матч Финляндия — Россия пройдет 16 июня в Санкт-Петербурге и начнется в 16:00 мск. В первом матче россияне уступили Бельгии (0:3), финны обыграли Данию (1:0). Россия занимает четвертое место в группе B, Финляндия с 3 очками — на второй строчке.

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