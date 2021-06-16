Сборная Финляндии забила гол в самом начале матча чемпионата Европы против России. Нападающий Йоэль Похьянпало откликнулся на прострел с фланга и переправил головой мяч в угол ворот Матвея Сафонова.

Однако судейска бригада во главе с Данни Маккели отменила взятие ворот. ВАР зафиксировал офсайд во время атаки финнов.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Финляндия — Россия.