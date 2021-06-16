Финляндия — Россия: гол финнов на 4-й минуте отменен после просмотра ВАР
16:05
Сборная Финляндии забила гол в самом начале матча чемпионата Европы против России. Нападающий Йоэль Похьянпало откликнулся на прострел с фланга и переправил головой мяч в угол ворот Матвея Сафонова.
Однако судейска бригада во главе с Данни Маккели отменила взятие ворот. ВАР зафиксировал офсайд во время атаки финнов.
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Финляндия — Россия.
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3
Зачет
vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи
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