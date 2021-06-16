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Финляндия — Россия: гол финнов на 4-й минуте отменен после просмотра ВАР

16:05
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Сборная Финляндии забила гол в самом начале матча чемпионата Европы против России. Нападающий Йоэль Похьянпало откликнулся на прострел с фланга и переправил головой мяч в угол ворот Матвея Сафонова.

Однако судейска бригада во главе с Данни Маккели отменила взятие ворот. ВАР зафиксировал офсайд во время атаки финнов.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Финляндия — Россия.

Финляндия — Россия

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи