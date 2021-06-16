Россия с минимальным счетом переиграла Финляндию и одержала первую победу на Евро-2020

Сборная России одержала первую победу на групповом этапе чемпионата Европы-2020. Россияне с минимальным счетом одолели сборную Финляндию — 1:0.

Автором единственного гола стал полузащитник сборной России Алексей Миранчук. Он отличился в добавленное к первому тайму время.

В самом начале встречи финны тоже забили гол. Но судейская бригада зафиксировала офсайд по ходу атаки и отменила взятие ворот.

В середине первого тайма сборная России из-за травмы потеряла защитника Марио Фернандеса. Его унесли с поля на носилках. У Фернандеса подозрение на травму грудного отдела позвоночника. Марио доставлен на обследование в одну из больниц Санкт-Петербурга.

Сборная России набрала первые три очка на турнире. У финнов также осталось три очка. Лидирует в группе все еще Бельгия, у которой три очка и игра в запасе.

В заключительном матче группового этапа сборная России сыграет против команды Дании. Встреча пройдет 21 июня в Копенгагене.

Чемпионат Европы

Группа B

Финляндия — Россия — 0:1 (0:1)

Гол: Миранчук, 45+2.

Финляндия: Градецки, О`Шонесси, Араюури, Тойвио (Йенсен, 84), Райтала (Соири, 75), Камара, Лод, Шюллер (Кауко, 67), Уронен, Пукки (Лаппалайнен, 75), Похьянпало.

Россия: Сафонов, Марио Фернандес (Караваев, 26), Джикия, Дивеев, Кузяев, Зобнин, Баринов, Оздоев (Жемалетдинов, 61), Миранчук (Мухин, 85), Дзюба (Соболев, 85), Головин.

Предупреждения: Камара, 22. Баринов, 27. Оздоев, 34. Джикия, 88. О`Шонесси, 90.

Судьи: Маккели. де Фрис, Стегстра (все — Голландия).

ВАР: ван Букел. Блом (оба — Голландия), Пажес, Бризар (оба — Франция).

16 июня. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена». 24 540 зрителей.