Финляндия повторила достижение Украины и Уэльса

Сборная Финляндии в первом для себя матче чемпионатов Европы обыграла Данию со счетом 1:0 и стала третьей командой в XXI веке, которая отметила дебют на Евро победой.

На последних четырех турнирах новички континентальных первенств только дважды брали три очка в первом туре: в 2012 году Украина дома одолела Швецию, а в 2016-м Уэльс справился с другим дебютантом Словакией.

Помимо словаков с неудач начинали Латвия, Австрия, Польша, Албания и Северная Ирландия, а вот Исландия с ходу зацепила ничью в противостоянии с Португалией — будущим чемпионом Европы.

(Кирилл Бурдаков)

Первые матчи дебютантов Евро в XXI веке

Дата Дебютант Соперник Счет 15.06.2004 Латвия Чехия 1:2 08.06.2008 Австрия Хорватия 0:1 08.06.2008 Польша Германия 0:2 11.06.2012 Украина Швеция 2:1 11.06.2016 Албания Швейцария 0:1 11.06.2016 Уэльс Словакия 2:1 11.06.2016 Словакия Уэльс 1:2 12.06.2016 Северная Ирландия Польша 0:1 14.06.2016 Исландия Португалия 1:1 12.06.2021 Финляндия Дания 1:0

Итого: +3=1-6, мячи 8-12.