Финляндия — Бельгия: Лукаку увеличил перевес бельгийцев
21 июня 2021, 23:40
Сборная Бельгии забила еще один мяч в ворота сборной Финляндии на Евро-2020.
На 81-й минуте отличился Ромелу Лукаку. Счет матча — 2:0 в пользу бельгийцев.
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Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи
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