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Финляндия — Бельгия: Лукаку увеличил перевес бельгийцев

21 июня 2021, 23:40
Ромелу Лукаку. Фото AFP
Ромелу Лукаку. Фото AFP
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Сборная Бельгии забила еще один мяч в ворота сборной Финляндии на Евро-2020.

На 81-й минуте отличился Ромелу Лукаку. Счет матча — 2:0 в пользу бельгийцев.

Финляндия — Бельгия

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