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Финляндия — Бельгия: бельгийцы открыли счет в матче

21 июня 2021, 23:32
Автогол Лукаса Градецки. Фото AFP
Автогол Лукаса Градецки. Фото AFP
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Сборная Бельгии открыла счет в матче Евро-2020 против Финляндии.

На 74-й минуте мяч после удара Томаса Вермалена головой попал в штангу и от руки Лукаса Градецки залетел за линию ворот.

Автогол был записан на Градецки. Счет матча — 1:0 в пользу бельгийцев.

Финляндия — Бельгия

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