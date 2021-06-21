Сборная Бельгии открыла счет в матче Евро-2020 против Финляндии.

На 74-й минуте мяч после удара Томаса Вермалена головой попал в штангу и от руки Лукаса Градецки залетел за линию ворот.

Автогол был записан на Градецки. Счет матча — 1:0 в пользу бельгийцев.