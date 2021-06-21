Финляндия — Бельгия: бельгийцы открыли счет в матче
21 июня 2021, 23:32
Сборная Бельгии открыла счет в матче Евро-2020 против Финляндии.
На 74-й минуте мяч после удара Томаса Вермалена головой попал в штангу и от руки Лукаса Градецки залетел за линию ворот.
Автогол был записан на Градецки. Счет матча — 1:0 в пользу бельгийцев.
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Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи
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