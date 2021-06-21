Финляндия уступила Бельгии и осталась на третьем месте в группе

Сборная Бельгии победила команду Финляндии (2:0) в матче третьего тура группы В на Евро-2020.

Все мячи были забиты во втором тайме. Бельгийцы открыли счет на 74-й минуте благодаря автоголу Лукаша Градецки. Ромелу Лукаку на 81-й минуте забил второй мяч своей команды.

Бельгия заняла первое место в группе, выиграв все три матча и набрав девять очков. В параллельной игре сборная России уступила Дании (1:4). Россия, Финляндия и Дания имеют по три очка. По дополнительным показателям датчане заняли второе место, финны — третье, россияне — четвертое.

Евро-2020

Группа В

3-й тур

Финляндия — Бельгия — 0:2 (0:0)

Голы: Градецки, 75 — в свои ворота (0:1). Лукаку, 81 (0:2).

Финляндия: Градецки, Райтала, Тойвио, Уронен (Кауко, 70), Араюури, О`Шонесси, Спарв (Шюллер, 59), Лод (Йенсен, 90), Камара, Пукки (Форсс, 90), Похьянпало (Альхо, 70).

Бельгия: Куртуа, Вермален, Боята, Денайер, Витсель, Азар, Де Брейне (Фанакен, 90), Шадли, Лукаку (Бентеке, 84), Троссар (Менье, 76), Доку (Батшуайи, 76).

Судьи: Брих. Борш, Лупп (все — Германия).

ВАР: Фриц. Гиттельманн, Дингерт (все — Германия), Блом (Голландия).

21 июня. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».