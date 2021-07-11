Финал Италия — Англия стал самым посещаемым матчем Евро-2020
На финальном матче чемпионата Европы между Италией и Англией присутствует 67 173 болельщика. Эта игра стала самой посещаемой на Евро-2020, сообщает AFP.
В тройку вошли еще два матча на «Уэмбли» — оба полуфинала. На матче Италия — Испания на трибунах насчитали 57 811 болельщиков, а на игре Англия — Дания — 64 950 фанатов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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