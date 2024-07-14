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Финал Евро 2024: на каком канале и сайте смотреть трансляцию игры Испания — Англия

Финал Евро-2024 Англия — Испания покажут на «Матч ТВ»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболисты сборной Англии Харри Кейн и Деклан Райс.
Харри Кейн (слева) и Деклан Райс.
Фото Reuters

Сборные Англии и Испании встретятся в матче финала Евро-2024 по футболу 14 июля в Берлине (Германия) на «Олимпиаштадион». Игра начнется в 22.00 по московскому времени.

На платных сервисах Okko и «Кинопоиск» можно посмотреть финал чемпионата Европы-2024 Англия — Испания по платной подписке через ретрансляцию прямого эфира федерального телеканала «Матч ТВ».

Бесплатная видеотрансляция противостояния Испания — Англия пройдет на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Встречу прокомментируют Константин Генич и Дмитрий Шнякин. В матч-центре «СЭ» будут доступны ключевые события игры финала Евро-2024.

В полуфинале Евро-2024 сборная Англии с главным тренером Гаретом Саутгейтом прошла Нидерланды (2:1), а испанцы под руководством Луиса де ла Фуэнте победили Францию (2:1).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию самых интересных событий игры Англия — Испания.

Чемпионат Европы-2024: новости и обзоры матчей, турнирные таблицы групп и расписание игр, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Ламин Ямаль и&nbsp;Джуд Беллингем. Финал Евро 2024 Испания — Англия: основная информация — время начала, где смотреть и прогнозы
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Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Испании по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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