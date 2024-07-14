Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 21:50

Финал Евро 2024 Испания — Англия: началась прямая трансляция матча

Испания сыграет с Англией в финале чемпионата Европы по футболу
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Ламин Ямаль (сборная Испании).
Фото Reuters

На телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru началась прямая трансляция финального матча Испания — Англия чемпионата Европы. Игра проходит на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» стартовала текстовая трансляция финала Евро-2024. Следить за ключевыми событиями противостояния Испания — Англия можно в матч-центре на нашем сайте. Также решающую встречу покажут на платных онлайн-платформах«Кинопоиск» и Okko.

«Красная фурия» на групповом этапе прошла Хорватию (3:0), Италию (1:0) и Албанию (1:0). В плей-офф команда Луиса де ла Фуэнте победила Грузию (4:1), Германию (2:1 д.в.) и Францию (2:1).

Англичане в группе C были сильнее Сербии (1:0), встречи с Данией (1:1) и Словенией (0:0) завершились вничью. В стадии плей-офф Англия обыграла Словакию (2:1 д.в.), Швейцарию (1:1, пенальти — 5:3) и Нидерланды (2:1).

Чемпионат Европы. Финал
14 июл, 22:00. Olympiastadion (Берлин)
Испания
Англия

Чемпионат Европы по футболу: таблицы и календарь в актуальном виде, статистика, стыковые матчи, новости и статьи, фото и видео

Футбол
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Испании по футболу
Чемпионат Европы по футболу
1
0
Читайте также
Испанцы недовольны распределением билетов на финал Евро-2024 с Англией
Плющенко заявил о решении фигуристки Трусовой вернуться в спорт
Politico сообщила о разочаровании Зеленского встречей с Байденом на саммите НАТО
Бронзовый подвиг Суареса и роковая «паненка» Дэвиса. Что произошло в матче Канада – Уругвай на Кубке Америки
Фотограф заснял летящую в миллиметрах от головы Трампа пулю
Летная негодность: что могло стать причиной катастрофы SSJ-100 в Подмосковье
Популярное видео
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Финал Евро-2024 Испания — Англия: основные материалы о решающей игре
Уокер в финале Евро-2024 случайно сделал подкат тренеру сборной Испании
Король Испании Филипп VI приехал на финал Евро-2024
Испания — Англия: онлайн-трансляция финала Евро
Кьеллини вынес трофей Евро перед матчем Испании и Англии
В Берлине прошла церемония закрытия Евро-2024
Принц Уильям посетил финал Евро-2024 между Англией и Испанией
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ямаль — самый молодой игрок в истории финалов Евро и чемпионатов мира

Принц Уильям посетил финал Евро-2024 между Англией и Испанией

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости