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Сегодня, 19:10

Фетисов назвал предательством показ Евро-2024 в России

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Вячеслав Фетисов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов в большом интервью ИА Regnum признался, что не смотрит международные турниры из-за отстранения российских спортсменов.

«Не смотрю никакие международные соревнования. Более того, я считаю предательством сегодня показывать чемпионат мира по хоккею и чемпионат Европы по футболу. Я не понимаю, почему мы так подробно в студиях обсуждаем эти трансляции?! Какого хрена вы надеетесь, что, если вы показываете эти матчи, вас вернут на эту площадку?» — сказал Фетисов.

Чемпионат мира по хоккею 2024 года состоялся в Чехии с 10 по 26 мая. Победителем турнира стали хозяева, которые в финале обыграли сборную Швейцарии (2:0). Чемпионат Европы по футболу проходит в Германии с 14 июля по 14 июня.

Источник: ИА Regnum
Евро-2024
Вячеслав Фетисов
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