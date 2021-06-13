Фертоген — о победе над Россией: «Ожидали ли мы, что будем так просто? Наверное, нет»
Защитник сборной Бельгии Ян Фертонген признался, что ожидал более тяжелого матча против России в рамках Евро-2020 (3:0).
«Ожидали ли мы, что будем так просто? Наверное, нет. Возможно, мы просто завоевали такое уважение со стороны соперника.
3:0 — это великолепный результат. Но это только первый матч. Было много примеров, когда команды отлично начинали турнир, но дальше не могли добиться результата», — приводит слова защитника Het Nieuwsblad.
Сборная Бельгии набрала три очка и возглавила турнирную таблицу группы. Сборная России после первого тура занимает последнюю строчку. В следующем матче россияне в Санкт-Петербурге 16 июня сыграют с финнами, а бельгийцы днем позже в Копенгагене встретятся с датчанами.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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