Защитник сборной Бельгии Ян Фертонген признался, что ожидал более тяжелого матча против России в рамках Евро-2020 (3:0).

«Ожидали ли мы, что будем так просто? Наверное, нет. Возможно, мы просто завоевали такое уважение со стороны соперника.

3:0 — это великолепный результат. Но это только первый матч. Было много примеров, когда команды отлично начинали турнир, но дальше не могли добиться результата», — приводит слова защитника Het Nieuwsblad.

Сборная Бельгии набрала три очка и возглавила турнирную таблицу группы. Сборная России после первого тура занимает последнюю строчку. В следующем матче россияне в Санкт-Петербурге 16 июня сыграют с финнами, а бельгийцы днем позже в Копенгагене встретятся с датчанами.