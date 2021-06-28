Фернанду Сантуш признался, что игроки сборной Португалии плакали в раздевалке

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал поражение от Бельгии (0:1) в 1/8 финала Евро-2020.

«Мы разочарованы и очень расстроены, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА 28 июня. — Кто-то даже плачет в раздевалке. Ребята отдали все силы. Бельгия нанесла шесть ударов по воротам и забила гол. У нас было 29 ударов по воротам, мы дважды попали в штангу. Поражение есть поражение.

Честно говоря, у меня просто нет слов... Мы все хотели победить и верили, что у нас все получится. Мы верили, мы были убеждены, что можем выйти в финал и победить. Тут дело не в справедливости: мы пропустили гол и не смогли забить в ответ.

Эта игра — большое разочарование для нас, потому что мы верили, что сможем победить как в 2016 году. Игроки плачут, как и все португальцы. Есть вещи, которые могут помочь тебе в будущем. В 2018 году мы покинули чемпионат мира на стадии 1/8 финала, а на следующий год выиграли Лигу наций. Нам надо смотреть вперед и попытаться выиграть следующий чемпионат мира".

Единственный мяч забил Торган Азар. В 1/4 финала бельгийцы сыграют с Италией.