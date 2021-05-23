Фернандес, Заболотный и Мостовой занимаются с ограничениями

Игроки сборной России Марио Фернандес, Антон Заболотный и Андрей Мостовой занимаются с ограничениями.

Напомним, вчера, 22 мая, сборная прилетела в Австрию. Вечером команда заселилась в отель «Ягдхоф» города Нойштифта. Здесь команда готовилась к Кубку конфедераций в 2017 году и чемпионату мира в 2018 году.

Сегодня, 23 мая, в 11.30 по московскому времени команда провела первую тренировку. Чемпионат Европы состоится с 11 июня по 11 июля.

(Терлецкий Севастиан)