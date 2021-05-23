Фернандес, Заболотный и Мостовой занимаются с ограничениями
12:33
Игроки сборной России Марио Фернандес, Антон Заболотный и Андрей Мостовой занимаются с ограничениями.
Напомним, вчера, 22 мая, сборная прилетела в Австрию. Вечером команда заселилась в отель «Ягдхоф» города Нойштифта. Здесь команда готовилась к Кубку конфедераций в 2017 году и чемпионату мира в 2018 году.
Сегодня, 23 мая, в 11.30 по московскому времени команда провела первую тренировку. Чемпионат Европы состоится с 11 июня по 11 июля.
(Терлецкий Севастиан)
Опрос
проголосовало: 23631Все опросы
Кого не хватает в расширенном составе из 30 игроков сборной России на Евро-2020?
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю