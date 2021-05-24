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Фернандес и Мостовой продолжают тренироваться с ограничениями, Заболотный вернулся в общую группу

12:28
Фернандес и Мостовой продолжают тренироваться с ограничениями. Фото «СЭ»
Фернандес и Мостовой продолжают тренироваться с ограничениями. Фото «СЭ»
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Игроки сборной России Марио Фернандес и Андрей Мостовой продолжают тренироваться с ограничениями.

Форвард Антон Заболотный вернулся в общую группу. Вчера, 23 мая, футболист занимался с ограничениями.

Команда готовится к Евро-2020. На чемпионате Европы Россия сыграет в группе В с Бельгией, Данией и Финляндией.

Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.

(Севастиан Терлецкий)

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