Фердинанд верит что сборная Англии может обыграть и Италию, и Испанию
07:32
Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд заявил, что ему не интересен результат матча 1/2 финала Евро-2020 между сборными Италии и Испании (1:1, 4-2). По его мнению, сборная Англии способна обыграть в финале любую из этих команд.
«Для меня не имеет значения, вышла ли в финал Италия или Испания. Я верю, что Англия обыграет обе эти сборные. Люди могут сказать, что я увлекаюсь, но мне все равно, для меня Англия — лучшая команда», — сказал Фердинанд в прямом эфире на телеканале BBC.
Второй финалист Евро-2020 определится в матче Англия — Дания, который состоится в среду, 7 июля.
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