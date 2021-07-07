Фердинанд верит что сборная Англии может обыграть и Италию, и Испанию

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд заявил, что ему не интересен результат матча 1/2 финала Евро-2020 между сборными Италии и Испании (1:1, 4-2). По его мнению, сборная Англии способна обыграть в финале любую из этих команд.

«Для меня не имеет значения, вышла ли в финал Италия или Испания. Я верю, что Англия обыграет обе эти сборные. Люди могут сказать, что я увлекаюсь, но мне все равно, для меня Англия — лучшая команда», — сказал Фердинанд в прямом эфире на телеканале BBC.

Второй финалист Евро-2020 определится в матче Англия — Дания, который состоится в среду, 7 июля.