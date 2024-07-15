Фердинанд — о поражении Англии в финале Евро: «Тренеру следует взять на себя ответственность»

Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд остался недоволен работой главного тренера национальной команды Гарета Саутгейта на Евро-2024. По его мнению, 53-летний специалист должен взять на себя ответственность за поражение в финале турнира.

В решающем матче англичане уступили сборной Испании со счетом 1:2. Встреча проходила на арене «Олимпиаштадион» в Берлине.

«Посмотрите, какой у нас талантливый состав — не думаю, что мы достигли с ними максимально возможных результатов. Думаю, тренеру следует взять на себя ответственность за это. Футбольной ассоциации Англии предстоит принять важное решение», — приводит Marca слова Фердинанда.

Англичане проиграли второй финал чемпионата Европы подряд. После матча с Испанией Саутгейт отказался обсуждать свой возможный уход из сборной Англии.