Феллаини завершил карьеру в сборной Бельгии

Полузащитник "Шаньдун Лунэн" Маруан Феллаини, известный по выступлениям за "Манчестер Юнайтед" и "Эвертон" больше не будет играть за сборную Бельгии. Об этом написал сам футболист в своем Твиттере.

- После 12 лет выступлений за Бельгию на самом высоком уровне, я решил завершить карьеру на уровне сборных, - написал бельгиец. - Это было непростое решение для меня, но я считаю, что сейчас для меня было бы правильно закончить с выступлением за национальную команду и позволить следующему поколению бельгийцев продолжить этот очень успешный период в истории бельгийского футбола.

31-летний Маруан Феллаини провел 87 матчей за сборную Бельгии, забил 18 мячей и сделал четыре результативные передачи. Вместе с командой он занял третье место на ЧМ-2018.