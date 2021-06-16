Федун: «В классе наши превосходят финнов, как Бельгия нас»

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу сборной России в матче с Финляндией (1:0) на групповом этапе чемпионата Европы.

«Тяжелая победа. Видно, что в классе наши превосходят финнов, как Бельгия нас. Только в отличие от нашей сборной Финляндия не допустила ни одной грубой ошибки в обороне. Все решили техника Миранчука и надежность Джикии. В матче с более искушенной в футболе Данией этого может и не хватить. Напрашивалась замена на Макарова, который может находить свободную зону, и слишком мало времени тренерский штаб дал Соболеву», — сказал Федун в интервью «Чемпионату».

Сборная России набрала три очка и поднялась на второе место в группе В. Лидируют бельгийцы (3 очка, 1 матч), третье место занимают финны (3 очка, 2 матча), сборная Дании замыкает таблицу (0 очков, 1 матч). Встреча между сборными Дании и Бельгии состоится в четверг в Копенгагене.