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Федун: «В классе наши превосходят финнов, как Бельгия нас»

19:14
Леонид Федун. Фото Дарья Исаева., «СЭ»
Леонид Федун. Фото Дарья Исаева., «СЭ»
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Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу сборной России в матче с Финляндией (1:0) на групповом этапе чемпионата Европы.

«Тяжелая победа. Видно, что в классе наши превосходят финнов, как Бельгия нас. Только в отличие от нашей сборной Финляндия не допустила ни одной грубой ошибки в обороне. Все решили техника Миранчука и надежность Джикии. В матче с более искушенной в футболе Данией этого может и не хватить. Напрашивалась замена на Макарова, который может находить свободную зону, и слишком мало времени тренерский штаб дал Соболеву», — сказал Федун в интервью «Чемпионату».

Сборная России набрала три очка и поднялась на второе место в группе В. Лидируют бельгийцы (3 очка, 1 матч), третье место занимают финны (3 очка, 2 матча), сборная Дании замыкает таблицу (0 очков, 1 матч). Встреча между сборными Дании и Бельгии состоится в четверг в Копенгагене.

Финляндия — Россия

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/

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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи