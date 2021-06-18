Фазель: «У России есть шансы на выход в плей-офф Евро-2020»
Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель прокомментировал победу сборной России в матче 2-го тура Евро-2020 с Финляндией (1:0).
«Россия одержала первую победу на турнире, но это не было легко. Для многих стало сюрпризом то, что финская команда оказалась такой сильной. Впереди вас ждет очень сложный матч против Дании, но, мне кажется, что у России есть шансы на выход в плей-офф», — заявил «СЭ» Фазель.
Единственный гол в этой встрече забил Алексей Миранчук. 21 июня состоится матч 3-го тура Евро-2020 Россия — Дания. Начало — в 22.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Опрос
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю