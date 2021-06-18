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Фазель: «У России есть шансы на выход в плей-офф Евро-2020»

15:39
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Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель прокомментировал победу сборной России в матче 2-го тура Евро-2020 с Финляндией (1:0).

«Россия одержала первую победу на турнире, но это не было легко. Для многих стало сюрпризом то, что финская команда оказалась такой сильной. Впереди вас ждет очень сложный матч против Дании, но, мне кажется, что у России есть шансы на выход в плей-офф»,  — заявил «СЭ» Фазель.

Единственный гол в этой встрече забил Алексей Миранчук. 21 июня состоится матч 3-го тура Евро-2020 Россия — Дания. Начало — в 22.00 (мск).

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия
Шотландия

Ф1 (-1.5)

36%

1.97

ИТБ1 (1.5)

28%

1.51

ТБ 2.5

21%

1.93
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа F
Португалия
Германия

П2

27%

2.40

Обе забьют - да

24%

1.86

Ф2 (0)

22%

1.68
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа E
Испания
Польша

П1

38%

1.37

ТБ 2.5

25%

1.86

Ф1 (-1)

18%

1.58

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Севастиан Терлецкий все материалы автора
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