Фазель назвал великолепной организацию Евро-2020 в Санкт-Петербурге
Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель высказался об организации чемпоната Европы в Санкт-Петербурге.
— Великолепная организация, — сказал «СЭ» Президент ИИХФ Рене Фазель. — Все люди на стадионе и в городе знаю, что делать. Сказывается опыт России в проведении крупных международных турниров. Отличная атмосфера и четкая организация.
Чемпионат Европы проходит с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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