Фанаты скандируют кричалки в поддержку Эриксена на стадионе
Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча Евро-2020 против Финляндии (0:0, первый тайм).
На 43-й минуте хавбек рухнул у края поля. Это случилось не в результате столкновения.
Игра была остановлена, на поле выбежали врачи, которые начали проводить реанимационные процедуры, включая использование дефибриллятора.
В дальнейшем медики растянули ширму и, прикрывая игрока, вынесли его за пределы поля в окружении команды.
Он был доставлен в госпиталь. Появилась информация, что спортсмен пришел в сознание.
Матч был прерван на неопределенное время. Болельщики, которые остались на трибунах, периодически скандируют: «Эриксен, Эриксен, Эриксен!»
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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