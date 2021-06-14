Фанаты сборной Польши устроили перфоманс на улице Рубинштейна в окружении ОМОНа
12:50
Польские фанаты устроили масштабный перфоманс на улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге.
Как сообщает «КП Санкт-Петербург», собралось около 70 человек, которые выкрикивали кричалки, пели песни и били в большой барабан.
Акция болельщиков пошла под контролем российских и польских полийцеских. Все прошло безо всяких неприятностей. Закончив перфоманс болельщики отправились гулять.
Матч Польша — Словакия в рамках группового турнира Евро-2020 пройдет в понедельник, 14 июня, на стадионе в Санкт-Петербурге. Начало встречи — 19.00 по московскому времени.
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