Фанат выбежал на поле и обнял Роналду во время матча сборной Португалии с Боснией

Болельщик выбежал на поле во время матча сборной Португалии с Боснией (3:0) в 3-м туре отборочного турнира Евро-2024.

Во втором тайме фанат с флагом Португалии подбежал к форварду Криштиану Роналду, обнял его, затем упал перед футболистом на колени и поклонился. Встав на ноги, болельщик вновь обнял Роналду и приподнял его.

Фанат приподнял Криштиану Роналду. Фото AFP

Португалия возглавляет группу J с 9 очками, сборная Боснии и Герцеговины находится на четвертом месте (3 очка).