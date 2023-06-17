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17 июня, 23:59

Фанат выбежал на поле и обнял Роналду во время матча сборной Португалии с Боснией

Ана Горшкова
Корреспондент
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Фанат и Криштиану Роналду.
Фото AFP

Болельщик выбежал на поле во время матча сборной Португалии с Боснией (3:0) в 3-м туре отборочного турнира Евро-2024.

Во втором тайме фанат с флагом Португалии подбежал к форварду Криштиану Роналду, обнял его, затем упал перед футболистом на колени и поклонился. Встав на ноги, болельщик вновь обнял Роналду и приподнял его.

Фанат приподнял Криштиану Роналду.
Фото AFP

Португалия возглавляет группу J с 9 очками, сборная Боснии и Герцеговины находится на четвертом месте (3 очка).

Криштиану Роналду
Сборная Боснии и Герцеговины по футболу
Сборная Португалии по футболу
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