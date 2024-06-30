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Сегодня, 03:38

Фабрегас верит в победу Испании на Евро-2024

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист сборной Испании Сеск Фабрегас поделился мнением об игре национальной команды на Евро-2024.

«Они кажутся очень сплоченными, все гребут в одном направлении, есть сочетание молодости и опыта, они очень стабильны и играют в хороший футбол. Мне нравится, потому что они делают все очень хорошо. Сейчас начинается самое интересное, но я уверен, что у нас есть шансы на победу», — приводит слова Фабрегаса AS.

Также 37-летний футболист заявил, что видит сходство нынешней сборной Испании с командой, которая выиграла Евро-2008.

Сборная Испании сыграет с Грузией в 1/8 финала чемпионата Европы-2024 в воскресенье, 30 июня. Встреча пройдет на стадионе «Штадион Кельн» в Кельне. Время начала игры — 22:00 по московскому времени

Сеск Фабрегас
Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
Сборная Испании по футболу
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