Фабиан Руис признан лучшим игроком матча Испания — Хорватия

Полузащитник сборной Испании Фабиан Руис стал лучшим игроком матча против Хорватии (3:0) в первом туре группового турнира Евро-2024, сообщается на сайте УЕФА.

28-летний испанец на 29-й минуте отдал голевую передачу на первый гол, а три минуты спустя удвоил преимущество своей команды.

Сборная Испании (3 очка) возглавила группу B. Хорватия (0) опустилась на последнее место. В другом матче этого квартета сборная Италии сыграет с Албанией. Начало — в 22.00 по московскому времени.