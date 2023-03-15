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Европарламент призвал отстранить сборную Белоруссии от участия в отборочном турнире Евро-2024

Иван Торопцев
Корреспондент
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Футболисты сборной Белоруссии.
Фото Global Look Press

Более 100 депутатов Европарламента призвали УЕФА отстранить сборную Белоруссии от участия в отборочном турнире Евро-2024, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Politico.

Как утверждает источник, депутаты направили письмо главе УЕФА Александеру Чеферину. Авторы обращения заявили, что в Белоруссии нарушаются права человека, а президент страны Александр Лукашенко может воспользоваться фактом участия сборной в отборе на чемпионат Европы с целью показать, что он хорошо принят в международном обществе.

По итогам жеребьевки отборочного турнира Евро-2024 сборная Белоруссии попала в одну группу с Швейцарией, Румынией, Израилем, Андоррой и Косово.

Белорусы должны провести первый матч в отборочном турнире 25 марта против Швейцарии.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230315/futbol-1858014226.html
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Сборная Белоруссии по футболу
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