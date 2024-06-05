Евро 2024: все города и стадионы чемпионата Европы по футболу
Матчи финальной части чемпионата Европы-2024 пройдут в Германии с 14 июня по 14 июля. Игры состоятся на десяти стадионах в десяти городах страны. Турнир примут: Берлин, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт, Гельзенкирхен, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Мюнхен и Штутгарт.
Города и стадионы чемпионата Европы по футболу-2024:
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Берлин — стадион «Олимпиаштадион»
Вместимость: 74 245 зрителей
Год строительства: 1936 (реконструкции — 1960-е, 1974, 2006)
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Дортмунд — стадион «Сигнал Идуна Парк»
Вместимость: 81 365 зрителей
Год строительства: 1974 (реконструкции — 1992, 1995-1999, 2002-2003, 2006)
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Дюссельдорф — стадион «Меркур Шпиль Арена»
Вместимость: 54 600 зрителей
Год строительства: 2004
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Франкфурт-на-Майне — стадион «Дойче банк Парк»
Вместимость: 53 800 зрителей
Год строительства: 1925 (реконструкции — 1937, 1953, 1972-1974, 2002-2005)
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Гельзенкирхен — стадион «Фельтинс-Арена»
Вместимость: 54 740 зрителей
Год строительства: 2001
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Гамбург — арена «Фолькспаркштадион»
Вместимость: 51 500 зрителей
Год строительства: 1998 (старая арена — 1953)
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Кельн — стадион «Рейн Энерги»
Вместимость: 46 134 зрителей
Год строительства: 2004
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Лейпциг — стадион «Ред Булл Арена»
Вместимость: 42 600 зрителей
Год строительства: 2004
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Мюнхен — стадион «Альянц Арена»
Вместимость: 67 812 зрителей
Год строительства: 2005
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Штутгарт — стадион «МХП-Арена
Вместимость: 54 812 зрителей
Год строительства: 1933 (реконструкция — 1949-1951, 1999-2003, 2004-2005, 2009-2011, 2017)
Узнать больше информации о городах и стадионах чемпионата Европы по футболу-2024 можно на сайте «СЭ». Основная информация о главном турнире европейского футбола доступна в материале по ссылке.
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