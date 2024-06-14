Евро-2024 вошел в историю: УЕФА начал объяснять решения судей

В первом тайме матча чемпионата Европы-2024 Германия — Шотландия, когда была исправлена первая ошибка Клемана Тюрпена, на турнире впервые в истории было объяснено изменение решения судьи после вмешательства видеоарбитра.

На 25-й минуте Тюрпен ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота шотландской сборной. Француз решил, что Райан Кристи сфолил в своей штрафной площади. На самом деле нарушение правил произошло за ее пределами. Это подтвердили видеоассистенты. Решение фактическое — в таком случае арбитру не нужно смотреть повторы на мониторе.

В итоге ошибка Тюрпена была исправлена, вместо 11-метрового удара был выполнен штрафной.

Почему так произошло, пояснили, в частности, с помощью надписи на табло стадиона. Это именно пояснение, а не объявление судьи по стадиону (как это происходило недавно в чемпионате России). Эксперт УЕФА создал его в текстовом виде для комментаторов и зрителей на стадионе.

«Пенальти отменен. Фол совершен игроком Шотландии номер 11 за пределами штрафной площади», — таков текст разъяснения на английском языке.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.