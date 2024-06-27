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Евро 2024: сетка плей-офф чемпионата Европы по футболу в Германии

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Логотип чемпионата Европы по футболу.
Фото AFP
Сетка плей-офф чемпионата Европы-2024.
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В среду, 26 июля, прошли заключительные матчи группового этапа чемпионата Европы стали известны все участники стадии плей-офф.

Матчи 1/8 финала Евро-2024 пройдут с 29 июня по 2 июля. В первых играх Италия в Берлине сыграет против Швейцарии (19.00 мск), а Германия в Дортмунде встретится с Данией (22.00 мск).

Сетка плей-офф чемпионата Европы-2024

1/8 финала

29 июня, суббота

  • Матч № 37. Швейцария — Италия. 19:00
  • Матч № 38. Германия — Дания. 22:00

30 июня, воскресенье

  • Матч № 39. Англия — Словакия. 19:00
  • Матч № 40. Испания — Грузия. 22:00

1 июля, понедельник

  • Матч № 41. Франция — Бельгия. 19:00
  • Матч № 42. Португалия — Словения. 22:00

2 июля, вторник

  • Матч № 43. Румыния — Нидерланды. 19:00
  • Матч № 44. Австрия — Турция. 19:00

Четвертьфиналы

5 июля, пятница

  • Матч № 45. Победитель матча 39 — победитель матча 37
  • Матч № 46. Победитель матча 41 — победитель матча 42

6 июля, суббота

  • Матч № 47. Победитель матча 43 — победитель матча 44
  • Матч № 48. Победитель матча 40 — победитель матча 38

Полуфиналы

9 июля, вторник

  • Матч № 49. Победитель матча 45 — победитель матча 46

10 июля, среда

  • Матч № 50. Победитель матча 47 — победитель матча 48

Финал

14 июля, воскресенье

  • Матч № 51. Победитель матча 49 — победитель матча 50
Сетка плей-офф чемпионата Европы-2024.

Финал Евро-2024 пройдет 14 июля на берлинской арене «Олимпиаштадион». Действующим чемпионом является Италия, которая в финале чемпионата Европы-2020 в серии пенальти одержала победу над Англией (1:1, пенальти — 3:2).

Чемпионат Европы-2024: новости и обзоры матчей, турнирные таблицы групп и расписание игр, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Евро-2024
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