Евро-2024: расписание трансляций матчей 1/4 финала 5 июля

Первые матчи в рамках 1/4 финала чемпионата Европы по футболу пройдут в пятницу, 5 июля. Эту стадию плей-офф откроет матч хозяйки турнира Германии с еще одним фаворитом чемпионата Испанией в Штутгарте (начало в 19.00 мск), а Португалия Криштиану Роналду и Франция Килиана Мбаппе встретятся в Гамбурге (22.00).

Смотреть трансляции многих матчей Евро-2024 бесплатно можно на федеральном телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Все игры чемпионата Европы-2024 показывают в онлайн-кинотеатре Okko. Стриминговый сервис транслирует часть матчей эксклюзивно, а также вместе с платформой «Кинопоиск» ретранслирует эфир «Матч ТВ».

Евро-2024: расписание трансляций матчей 1/4 финала 5 июля

5 июля . 19.00. Штутгарт. Испания — Германия ( Матч ТВ)

. 19.00. Штутгарт. Испания — Германия ( ТВ) 5 июля. 22.00. Гамбург. Португалия — Франция (Okko)

Следите за всеми матчами Евро-2024 с помощью текстовых трансляций на сайте «СЭ». В наших матч-центрах доступны составы и ключевые события игр чемпионата Европы в Германии.

Полное расписание матчей по всем стадиям плей-офф и датам доступно на странице календаря Евро-2024 на сайте «СЭ».