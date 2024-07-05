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Евро-2024: расписание трансляций матчей 1/4 финала 5 июля

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Сборная Германии.
Фото Global Look Press

Первые матчи в рамках 1/4 финала чемпионата Европы по футболу пройдут в пятницу, 5 июля. Эту стадию плей-офф откроет матч хозяйки турнира Германии с еще одним фаворитом чемпионата Испанией в Штутгарте (начало в 19.00 мск), а Португалия Криштиану Роналду и Франция Килиана Мбаппе встретятся в Гамбурге (22.00).

Смотреть трансляции многих матчей Евро-2024 бесплатно можно на федеральном телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Все игры чемпионата Европы-2024 показывают в онлайн-кинотеатре Okko. Стриминговый сервис транслирует часть матчей эксклюзивно, а также вместе с платформой «Кинопоиск» ретранслирует эфир «Матч ТВ».

Евро-2024: расписание трансляций матчей 1/4 финала 5 июля

  • 5 июля. 19.00. Штутгарт. Испания — Германия (Матч ТВ)
  • 5 июля. 22.00. Гамбург. Португалия — Франция (Okko)

Следите за всеми матчами Евро-2024 с помощью текстовых трансляций на сайте «СЭ». В наших матч-центрах доступны составы и ключевые события игр чемпионата Европы в Германии.

Полное расписание матчей по всем стадиям плей-офф и датам доступно на странице календаря Евро-2024 на сайте «СЭ».

Логотип Евро-2024. Евро-2024: пары четвертьфиналистов и расписание матчей — даты, время начала и где смотреть трансляции

Футбол
Евро-2024
Сборная Германии по футболу
Сборная Испании по футболу
Сборная Португалии по футболу
Сборная Франции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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