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Евро 2024: расписание матчей и где смотреть трансляции игр плей-офф 30 июня

Два матча 1/8 финала Евро-2024 пройдут 30 июня.
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Логотип чемпионата Европы по футболу.
Фото AFP

Два матча 1/8 финала чемпионата Европы-2024 по футболу пройдет в воскресенье, 30 июня. В Гельзенкирхене сборная Англии встретится со Словакией, а в Кельне Испания сыграет против Грузии.

Матчи будут транслироваться на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Также обе игры покажут прямом эфире по подписке в онлайн-платформах Okko и Кинопоиск.

Расписание трансляций матчей плей-офф Евро-2024 30 июня

  • 19:00 (мск). Гельзенкирхене («Фельтинс-Арена»). Англия — Словакия на Матч ТВ и matchtv.ru
  • 22:00 (мск). Кельн («Рейн-Энерги-Штадион»). Испания — Грузия на Матч ТВ и matchtv.ru

«СЭ» на своем сайте проведет текстовые онлайн-трансляции самых интересных моментов противостояний Англия — Словакия и Испания — Грузия.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии. На Евро-2020 команда под руководством Роберто Манчини обыграла в серии пенальти в финале Англию (1:1, пенальти — 3:2).

Чемпионат Европы-2024: новости и обзоры матчей, турнирные таблицы групп и расписание игр, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Футбол
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Грузии по футболу
Сборная Испании по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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