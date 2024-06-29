Евро 2024: расписание матчей и где смотреть трансляции игр плей-офф 29 июня

29 июня состоятся два матча 1/8 финала чемпионата Европы-2024 по футболу. В Берлине сборная Италии с Лучано Спаллетти встретится с Швейцарией, а в Дортмунде Германия Юлиана Нагельсманна сыграет против Дании.

Расписание трансляций матчей плей-офф Евро-2024 29 июня

19:00 (мск). Берлин («Олимпиаштадион»). Швейцария — Италия на Матч ТВ и matchtv.ru

22:00 (мск). Дортмунд («BVB Штадион»). Германия — Дания на Матч ТВ и matchtv.ru

«СЭ» на своем сайте проведет текстовые онлайн-трансляции самых интересных моментов противостояний Швейцария — Италия и Германия — Дания.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии. На Евро-2020 команда под руководством Роберто Манчини обыграла в серии пенальти в финале Англию (1:1, пенальти — 3:2).

Чемпионат Европы-2024: новости и обзоры матчей, турнирные таблицы групп и расписание игр, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».