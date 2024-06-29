Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 05:30

Евро 2024: расписание матчей и где смотреть трансляции игр плей-офф 29 июня

29 июня пройдут два матча плей-офф чемпионата Европы-2024
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти.
Лучано Спаллетти.
Фото AFP

29 июня состоятся два матча 1/8 финала чемпионата Европы-2024 по футболу. В Берлине сборная Италии с Лучано Спаллетти встретится с Швейцарией, а в Дортмунде Германия Юлиана Нагельсманна сыграет против Дании.

Расписание трансляций матчей плей-офф Евро-2024 29 июня

  • 19:00 (мск). Берлин («Олимпиаштадион»). Швейцария — Италия на Матч ТВ и matchtv.ru
  • 22:00 (мск). Дортмунд («BVB Штадион»). Германия — Дания на Матч ТВ и matchtv.ru

«СЭ» на своем сайте проведет текстовые онлайн-трансляции самых интересных моментов противостояний Швейцария — Италия и Германия — Дания.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии. На Евро-2020 команда под руководством Роберто Манчини обыграла в серии пенальти в финале Англию (1:1, пенальти — 3:2).

Чемпионат Европы-2024: новости и обзоры матчей, турнирные таблицы групп и расписание игр, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Футбол
Евро-2024
Чемпионат Европы по футболу
0
Читайте также
Кучеров попал в скандал на церемонии вручения призов по итогам сезона НХЛ
Борца Кадимагомедова не допустили до Олимпиады-2024
Масуд Пезешкиан лидирует на выборах президента Ирана
Карпин отбил у РФС свой тренерский штаб и получил огромный контракт
Reuters узнало об угрозе Orlen импортерам газа в ЕС изъять их платежи «Газпрому»
Праздник выпускников «Алые паруса – 2024» в Петербурге. Видеотрансляция
Популярное видео
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
Материалы сюжета: Евро 2024, плей-офф: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Евро-2024: расписание и результаты матчей 29 июня
Сычев: «Саутгейт — не тренер для сборной, которая хочет добиться успеха»
Масалитин: «Если Мбаппе реализует два-три момента за игру, у бельгийцев шанса не будет»
Сычев: «Запас у сборной Франции достаточно серьезный»
Ари: «Сборная России считалась бы одним из главных фаворитов Евро-2024»
Саутгейт — о матче со Словакией на Евро-2024: «Это будет сложнейшее испытание»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Масалитин: «Вопрос, насколько эта маска будет или не будет сковывать Мбаппе в матчах плей-офф»

Евро-2024: расписание и результаты матчей 29 июня

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости