Евро 2024: расписание матчей и где смотреть трансляции игр плей-офф 2 июля

2 июля состоятся два матча 1/8 финала чемпионата Европы-2024 по футболу. Сборная Румынии сыграет против Нидерландов, а Австрия встретится с Турцией. «СЭ» публикует информацию с расписанием игр плей-офф Евро-2024. Время начала — московское.

Расписание трансляций матчей плей-офф Евро-2024 2 июля

18:45. Мюнхен ( «Арена Мюнхен»). Румыния — Нидерланды / Трансляция на «Матч ТВ»

«Арена Мюнхен»). Румыния — Нидерланды / Трансляция на «Матч ТВ» 21:45. Лейпциг («Лейпциг Штадиум»). Австрия — Турция / Трансляция на «Матч ТВ»

В прямом эфире и бесплатно противостояния плей-офф Евро-2024 2 июля также покажут на сайте matchtv.ru. По подписке видеотрансляции будут доступны в онлайн-платформах Кинопоиск и Okko.

«СЭ» на своем сайте проведет текстовые онлайн-трансляции самых интересных моментов противостояний Румыния — Нидерланды и Австрия — Турция.

Чемпионат Европы-2024: новости и обзоры матчей, турнирные таблицы групп и расписание игр, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».