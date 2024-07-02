Евро 2024: расписание матчей и где смотреть трансляции игр плей-офф 2 июля
2 июля пройдут два матча плей-офф чемпионата Европы-2024
2 июля состоятся два матча 1/8 финала чемпионата Европы-2024 по футболу. Сборная Румынии сыграет против Нидерландов, а Австрия встретится с Турцией. «СЭ» публикует информацию с расписанием игр плей-офф Евро-2024. Время начала — московское.
Расписание трансляций матчей плей-офф Евро-2024 2 июля
- 18:45. Мюнхен («Арена Мюнхен»). Румыния — Нидерланды / Трансляция на «Матч ТВ»
- 21:45. Лейпциг («Лейпциг Штадиум»). Австрия — Турция / Трансляция на «Матч ТВ»
В прямом эфире и бесплатно противостояния плей-офф Евро-2024 2 июля также покажут на сайте matchtv.ru. По подписке видеотрансляции будут доступны в онлайн-платформах Кинопоиск и Okko.
«СЭ» на своем сайте проведет текстовые онлайн-трансляции самых интересных моментов противостояний Румыния — Нидерланды и Австрия — Турция.
Чемпионат Европы-2024: новости и обзоры матчей, турнирные таблицы групп и расписание игр, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».
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