Евро 2024: расписание матчей чемпионата Европы по футболу

Чемпионат Европы-2024 по футболу пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. 24 сборные проведут матчи в десяти немецких городах на полях десяти стадионах. «СЭ» публикует информацию о расписании игр Евро-2024.

Матч открытия турнира Германия — Шотландия состоится 14 июня в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена». Он начнется в 22.00 по московскому времени. Финал пройдет 14 июля на поле берлинского стадиона «Олимпиаштадион», начало в 22.00 мск.

Даты проведения Евро-2024

групповой турнир: 14 июня — 26 июня

1/8 финала: 29 июня — 2 июля

1/4 финала: 5 и 6 июля

1/2 финала: 9 и 10 июля

финал: 14 июля

Ознакомиться подробнее с расписанием матчей Евро-2024 можно по ссылке на наш материал «СЭ».

Общий призовой фонд чемпионата Европы 2024 составит 331 миллион евро.