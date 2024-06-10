Евро 2024: расписание матчей чемпионата Европы по футболу
Чемпионат Европы-2024 по футболу начнется 14 июня
Чемпионат Европы-2024 по футболу пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. 24 сборные проведут матчи в десяти немецких городах на полях десяти стадионах. «СЭ» публикует информацию о расписании игр Евро-2024.
Матч открытия турнира Германия — Шотландия состоится 14 июня в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена». Он начнется в 22.00 по московскому времени. Финал пройдет 14 июля на поле берлинского стадиона «Олимпиаштадион», начало в 22.00 мск.
Даты проведения Евро-2024
- групповой турнир: 14 июня — 26 июня
- 1/8 финала: 29 июня — 2 июля
- 1/4 финала: 5 и 6 июля
- 1/2 финала: 9 и 10 июля
- финал: 14 июля
Ознакомиться подробнее с расписанием матчей Евро-2024 можно по ссылке на наш материал «СЭ».
Общий призовой фонд чемпионата Европы 2024 составит 331 миллион евро.
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