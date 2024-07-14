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Евро 2024 — расписание и трансляции 14 июля: финал Испания — Англия

Финал Евро-2024 Испания — Англия 14 июля начнется в 22.00 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист сборной Испании Дани Ольмо.
Дани Ольмо.
Фото Reuters

Финал Евро-2024 по футболу Англия — Испания пройдет 14 июля, в воскресенье, в городе Берлине (Германия) на арене «Олимпиаштадион». Она начнется в 22.00 мск. «СЭ» публикует расписание трансляций перед и после финального поединка чемпионата Европы-2024. Время начала — московское.

Расписание трансляций на «Матч ТВ» финала Евро-2024 14 июля

  • 19:00. «Все на матч!» (студия перед игрой)
  • 21:00. Финал Евро-2024 Англия — Испания
  • 00:30. «Все на матч!» (студия после игры)

Кроме видеотрансляций на «Матч ТВ» и matchtv.ru, встречу Испания — Англия также покажут по подписке в онлайн-сервисах «Кинопоиск» и Okko через ретрансляцию прямого эфира федерального канала.

В полуфинале Евро-2024 сборная Англии с главным тренером Гаретом Саутгейтом прошла Нидерланды (2:1), а Испанцы под руководством Луиса де ла Фуэнте победили Францию (2:1).

Узнать больше о прогнозах на финальный поединок Евро-2024 и другой полезной информации можно с помощью материала «СЭ». На нашем сайте также пройдет текстовая трансляция противостояния англичан и испанцев.

Чемпионат Европы-2024: новости и обзоры матчей, турнирные таблицы групп и расписание игр, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Футбол
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Испании по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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