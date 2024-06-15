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Евро 2024: расписание и результаты матчей чемпионата Европы 15 июня

Ана Горшкова
Корреспондент
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Церемония открытия Евро-2024.
Фото Reuters
Матчи группового турнира Евро-2024.

В субботу, 15 июня, состоятся три матча чемпионата Европы-2024 в Германии. Игровой день откроет матч Венгрия — Швейцария, который пройдет в Кельне. Затем сборная Испании сыграет против Хорватии в Берлине. Завершит день матч Италия — Албания на стадионе «Сигнал Идуна Парк» (Дортмунд).

Группа А

Чемпионат Европы. Группа A
15 июн, 16:00. RheinEnergieStadion (Кельн)
Венгрия
Швейцария

Группа В

Чемпионат Европы. Группа B
15 июн, 19:00. Olympiastadion (Берлин)
Испания
Хорватия
Чемпионат Европы. Группа B
15 июн, 22:00. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Италия
Албания

Евро-2024 проходит в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля. В турнире принимают участие 24 сборные.

Чемпионат Европы по футболу 2024: расписание и результаты матчей, новости и турнирная таблица

Источник: Таблица Евро-2024
Футбол
Евро-2024
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