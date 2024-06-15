Евро 2024: расписание и результаты матчей чемпионата Европы 15 июня

Матчи группового турнира Евро-2024.

В субботу, 15 июня, состоятся три матча чемпионата Европы-2024 в Германии. Игровой день откроет матч Венгрия — Швейцария, который пройдет в Кельне. Затем сборная Испании сыграет против Хорватии в Берлине. Завершит день матч Италия — Албания на стадионе «Сигнал Идуна Парк» (Дортмунд).

Группа А

Группа В

Евро-2024 проходит в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля. В турнире принимают участие 24 сборные.

Чемпионат Европы по футболу 2024: расписание и результаты матчей, новости и турнирная таблица