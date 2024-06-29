Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 11:00

Евро-2024: расписание и результаты матчей 1/8 финала чемпионата Европы

29 июня начинаются матчи плей-офф Евро-2024 по футболу
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Футболист сборной Франции Килиан Мбаппе.
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

29 июня начинаются матчи плей-офф чемпионата Европы-2024 по футболу. Игры 1/8 финала турнира в Германии завершатся 2 июля. «СЭ» публикует информацию с расписанием и результатами встреч первого раунда плей-офф Евро-2024. Время начала — московское.

Расписание и результаты матчей 1/8 финала Евро-2024

  • 29 июня. 19.00. Берлин. Швейцария — Италия

  • 29 июня. 22.00. Дортмунд. Германия — Дания

  • 30 июня. 19.00. Гельзенкирхен. Англия — Словакия

  • 30 июня. 22.00. Кельн. Испания — Грузия

  • 1 июля. 19.00. Дюссельдорф. Франция — Бельгия

  • 1 июля. 22.00. Франкфурт-на-Майне. Португалия — Словения

  • 2 июля. 19.00. Мюнхен. Румыния — Нидерланды

  • 2 июля. 22.00. Лейпциг. Австрия — Турция

Четыре четвертьфинала чемпионата Европы-2024 состоятся 5 и 6 июля, два полуфинала — 9 и 10 июля. Финал Евро-2024 пройдет в воскресенье, 14 июля, в Берлине на арене «Олимпиаштадион».

Ознакомиться подробнее с сеткой плей-офф Евро-2024 и трансляциями матчей можно с помощью материала «СЭ».

Чемпионат Европы-2024: новости и обзоры матчей, турнирные таблицы групп и расписание игр, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Футбол
Евро-2024
Чемпионат Европы по футболу
0
Читайте также
Саутгейт возглавил рейтинг самых богатых тренеров Евро-2024
Кучеров попал в скандал на церемонии вручения призов по итогам сезона НХЛ
Два ребенка и трое взрослых погибли в Курской области в результате атаки БПЛА
Дубль и нытье Винисиуса, первый гол от игрока РПЛ и отдых для Месси. Что произошло на Кубке Америки-2024 29 июня
Бриг «Россия» под алыми парусами вошел в акваторию Невы
Журналист Херш заявил о необходимости для Байдена покинуть пост президента
Популярное видео
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
Материалы сюжета: Евро 2024, плей-офф: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Германия — Дания: статистика и результаты матчей команд на Евро-2024
Кавазашвили считает, что победитель в матче Испания - Грузия будет выявлен по пенальти
Швейцария — Италия: статистика и результаты матчей команд на Евро-2024
Спаллетти против Якина и Германия, которой не простят поражение: 29 июня на Евро-2024
Арустамян — о шансах Италии на Евро: «Четвертьфинал будет хорошим итогом»
Швейцария — Италия: онлайн-трансляция матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Германия — Дания: статистика и результаты матчей команд на Евро-2024

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости