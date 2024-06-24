Чемпионат Европы по футболу 2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в 10 городах Германии (Берлин, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт, Гельзенкирхен, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Мюнхен и Штутгарт).

Групповой этап стартовал с матча открытия между Германией и Шотландией 14 июня и завершится 26 июня. 1/8 финала Евро-2024 пройдет с 29 июня по 2 июля, матчи 1/4 финала — 5 и 6 июля, 1/2 финала — 9 и 10 июля. Финал ЧЕ-2024 запланирован на 14 июля. Решающий матч состоится на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине.

Полностью расписание матчей по датам, группам и всем стадиям плей-офф доступно на странице календаря Евро-2024 на сайте «СЭ».

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