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Евро 2024: когда начнется плей-офф — даты всех стадий до финала чемпионата Европы

Плей-офф чемпионата Европы по футболу стартует 29 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Трофей чемпионата Европы по футболу.
Фото Global Look Press

Чемпионат Европы по футболу 2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в 10 городах Германии (Берлин, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт, Гельзенкирхен, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Мюнхен и Штутгарт).

Групповой этап стартовал с матча открытия между Германией и Шотландией 14 июня и завершится 26 июня. 1/8 финала Евро-2024 пройдет с 29 июня по 2 июля, матчи 1/4 финала — 5 и 6 июля, 1/2 финала — 9 и 10 июля. Финал ЧЕ-2024 запланирован на 14 июля. Решающий матч состоится на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине.

Полностью расписание матчей по датам, группам и всем стадиям плей-офф доступно на странице календаря Евро-2024 на сайте «СЭ».

Чемпионат Европы по футболу: таблицы и календарь в актуальном виде, статистика, стыковые матчи, новости и статьи, фото и видео

Футбол
Евро-2024
Чемпионат Европы по футболу
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