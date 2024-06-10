Евро 2024: группы финального турнира чемпионата Европы

В финальной части чемпионата Европы-2024 по футболу в Германии сыграют 24 национальные команды. Турнир пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года. «СЭ» публикует информацию о группах Евро-2024.

Сборная Германии с главным тренером Юлианом Нагельсманом попала в группу A с Шотландией, Венгрией и Швейцарией. Действующий чемпион Италия — в группе B с Хорватией, Испанией и Албанией.

Группы финального турнира Евро-2024

Группа A

Германия

Шотландия

Венгрия

Швейцария

Группа B

Испания

Хорватия

Италия

Албания

Группа C

Словения

Дания

Сербия

Англия

Группа D

Польша

Нидерланды

Австрия

Франция

Группа E

Бельгия

Словакия

Румыния

Украина

Группа F

Турция

Грузия

Португалия

Чехия

Основная информация о чемпионате Европы-2024 с датами и расписанием матчей, форматом турнира и призовыми — доступна по ссылке на материал «СЭ».