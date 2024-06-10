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Евро 2024: группы финального турнира чемпионата Европы

24 сборных сыграют на чемпионате Европы-2024 в Германии
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболисты сборной Германии.
Футболисты сборной Германии.
Фото AFP

В финальной части чемпионата Европы-2024 по футболу в Германии сыграют 24 национальные команды. Турнир пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года. «СЭ» публикует информацию о группах Евро-2024.

Сборная Германии с главным тренером Юлианом Нагельсманом попала в группу A с Шотландией, Венгрией и Швейцарией. Действующий чемпион Италия — в группе B с Хорватией, Испанией и Албанией.

Группы финального турнира Евро-2024

Группа A

  • Германия

  • Шотландия

  • Венгрия

  • Швейцария

Группа B

  • Испания

  • Хорватия

  • Италия

  • Албания

Группа C

  • Словения

  • Дания

  • Сербия

  • Англия

Группа D

  • Польша

  • Нидерланды

  • Австрия

  • Франция

Группа E

  • Бельгия

  • Словакия

  • Румыния

  • Украина

Группа F

  • Турция

  • Грузия

  • Португалия

  • Чехия

Основная информация о чемпионате Европы-2024 с датами и расписанием матчей, форматом турнира и призовыми — доступна по ссылке на материал «СЭ».

Кубок Евро-2024 и&nbsp;официальный мяч турнира на&nbsp;фоне Бранденбургских ворот в&nbsp;Берлине. Чемпионат Европы: города и стадионы, песня и талисман, группы и расписание матчей Евро 2024

Футбол
Чемпионат Европы по футболу
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