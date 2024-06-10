Евро 2024: группы финального турнира чемпионата Европы
24 сборных сыграют на чемпионате Европы-2024 в Германии
В финальной части чемпионата Европы-2024 по футболу в Германии сыграют 24 национальные команды. Турнир пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года. «СЭ» публикует информацию о группах Евро-2024.
Сборная Германии с главным тренером Юлианом Нагельсманом попала в группу A с Шотландией, Венгрией и Швейцарией. Действующий чемпион Италия — в группе B с Хорватией, Испанией и Албанией.
Группы финального турнира Евро-2024
Группа A
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Германия
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Шотландия
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Венгрия
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Швейцария
Группа B
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Испания
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Хорватия
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Италия
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Албания
Группа C
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Словения
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Дания
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Сербия
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Англия
Группа D
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Польша
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Нидерланды
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Австрия
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Франция
Группа E
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Бельгия
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Словакия
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Румыния
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Украина
Группа F
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Турция
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Грузия
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Португалия
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Чехия
Основная информация о чемпионате Европы-2024 с датами и расписанием матчей, форматом турнира и призовыми — доступна по ссылке на материал «СЭ».
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