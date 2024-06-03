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Сегодня, 15:00

Евро 2024: где проходит — какая страна и города принимает чемпионат Европы

Чемпионат Европы по футболу-2024 пройдет в десяти городах Германии
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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«Олимпийский стадион» в Берлине, Германия.
Фото Reuters

Матчи финальной части чемпионата Европы-2024 пройдут в Германии с 14 июня по 14 июля.

Турнир примут десять городов: Берлин, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт, Гельзенкирхен, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Мюнхен и Штутгарт. Игры состоятся на десяти стадионах.

Города и стадионы чемпионата Европы по футболу-2024:

  • Берлин — стадион «Олимпиаштадион»

  • Дортмунд — стадион «Сигнал Идуна Парк»

  • Дюссельдорф — стадион «Меркур Шпиль Арена»

  • Франкфурт-на-Майне — стадион «Дойче банк Парк»

  • Гельзенкирхен — стадион «Фельтинс-Арена»

  • Гамбург — арена «Фолькспаркштадион»

  • Кельн — стадион «Рейн Энерги»

  • Лейпциг — стадион «Ред Булл Арена»

  • Мюнхен — стадион «Альянц Арена»

  • Штутгарт — стадион «МХП-Арена

Узнать больше информации о городах и стадионах чемпионата Европы по футболу-2024 можно на сайте «СЭ». Основная информация о главном турнире европейского футбола доступна в материале по ссылке на сайте «СЭ».

Чемпионат Европы по футболу: таблицы и календарь в актуальном виде, статистика, стыковые матчи, новости и статьи, фото и видео

Футбол
Чемпионат Европы по футболу
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