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Евро 2024: даты и расписание матчей пар 1/8 финала

Определились все участники плей-офф Евро-2024
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Определились все участники плей-офф Евро-2024.
Фото AFP

В среду, 26 июля, прошли заключительные матчи группового этапа чемпионата Европы. Таким образом, стали известны все участники плей-офф.

Хозяйка турнира Германия в 1/8 финала сыграет с Данией, Испания встретится с Грузией, Франция — с Бельгией, Италия — со Швейцарией, Англия — со Словакией. Соперником Португалии стала Словения, Румыния сыграет с Нидерландами, а Австрия — с Турцией.

Матчи 1/8 финала Евро-2024 пройдут с 29 июня по 2 июля. В первых играх Италия в Берлине сыграет против Швейцарии (19.00 мск), а Германия в Дортмунде встретится с Данией (22.00 мск).

Все пары 1/8 финала Евро-2024

Испания (1В) — Грузия (3F)

Германия (1А) — Дания (2С)

Португалия (1F) — Словения (3C)

Франция (2D) — Бельгия (2Е)

Румыния (1Е) — Нидерланды (3D)

Австрия (1D) — Турция (2F)

Англия (1C) — Словакия (3Е)

Швейцария (2А) — Италия (2В)

Финал Евро-2024 пройдет 14 июля на берлинской арене «Олимпиаштадион». Действующим чемпионом является Италия, которая в финале чемпионата Европы-2020 в серии пенальти одержала победу над Англией (1:1, пенальти — 3:2).

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